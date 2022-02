Le président israélien Isaac Herzog se rendra finalement en Turquie à la mi-mars, annonce Erdogan

Devant des journalistes, le président turc a affirmé que les deux pays souhaitaient améliorer leurs relations

Le président israélien Isaac Herzog se rendra finalement en Turquie à la mi-mars, et non pas début février, comme il était prévu a annoncé jeudi le président turc Recep Tayyip Erdogan avant de s'envoler pour l'Ukraine.

Devant des journalistes, Erdogan a affirmé que la Turquie et Israël souhaitaient améliorer leurs relations.

Isaac Herzog se rendra à Ankara pour une visite de deux jours.

Le mois dernier, le président turc avant affirmé être "prêt à faire des pas vers Israël dans tous les domaines, y compris le gaz naturel".

Le rapprochement entre les deux pays s'est amorcé déjà depuis plusieurs semaines à travers des échanges téléphoniques notamment, entre M. Erdogan et les dirigeants israéliens.

Il y a deux semaines, le président turc s'était dit prêt à coopérer avec Israël sur un projet de gazoduc en Méditerranée orientale, marquant ainsi la volonté d'Ankara de renouer les liens avec Tel-Aviv.

Ce nouveau projet de gazoduc permettrait d'acheminer le gaz de la Méditerranée orientale vers l'Europe.

La Turquie s'était précédemment vivement opposée à un projet similaire dans lequel Israël et son rival historique, la Grèce, étaient associés.

Nommé EastMed, il avait été soutenu à l'époque par l'ancien président américain Donald Trump.

Mais selon les médias israéliens et turcs, Washington aurait prévenu Athènes qu'il ne soutenait plus ce projet à cause des tensions que celui-ci provoquait avec Ankara.

M. Erdogan avait alors évoqué des "pourparlers avec le président israélien Herzog" et laissé entendre qu'il "pourrait visiter la Turquie. Le Premier ministre (Naftali) Bennett a aussi une approche positive", avait-il assuré.