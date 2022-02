Benny Gantz signe un ordre de saisie contre des entreprises libanaises qui aident le Hezbollah

Les sociétés fournissaient des matières premières pour la fabrication de missiles de précision

Le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, a émis dimanche un ordre de saisie administrative à l'encontre de trois sociétés libanaises qui auraient fourni des matières premières au groupe terroriste Hezbollah pour son projet de missiles de précision.

Cette action a été menée dans le cadre d'une opération conjointe des services de renseignements militaires israéliens et du Bureau national de lutte contre le financement du terrorisme d'Israël au ministère de la Défense.

Benny Gantz avait signé un ordre similaire en août dernier contre la société libanaise Shreif Sanitary Co qui fournissait également du matériel pour le projet de missiles à guidage de précision du Hezbollah.

"Au lieu d'aider et de réhabiliter les citoyens du Liban, le Hezbollah continue de les mettre en danger et de semer le chaos. Le Hezbollah, avec le soutien de l'Iran, nuit à la stabilité du Liban. Israël continuera à tendre la main au peuple libanais et à offrir une aide humanitaire, tout en continuant à saper les tentatives d'introduction d'armes sophistiquées qui mettront en danger ses citoyens", a déclaré Benny Gantz

Selon le ministère de la Défense, les sociétés en question, Oufali, Mouyabed et Barakat, font le commerce de machines, d'huiles et de systèmes de ventilation qui sont nécessaires à la chaîne de production du Hezbollah et à son projet de missiles de précision en particulier.

Les ordres de saisie permettront aux sociétés d'être inscrites sur une liste noire dans les systèmes financiers mondiaux et rendront très difficile la poursuite de leurs activités.