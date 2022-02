Visite du chef de la police israélienne aux Émirats arabes unis, une première

La police va nommer un représentant de ses services à Abou Dhabi

Le chef de la police israélienne Kobi Shabtaï s'est rendu dimanche aux Émirats arabes unis où il a rencontré ses homologues d'Abou Dhabi et de Dubaï afin d'établir une relation de coopération visant à développer la lutte contre la criminalité dans les deux pays.

Il s'agit du premier chef de la police israélienne invité à se rendre dans cet État du Golfe avec qui Israël a normalisé ses relations dans le cadre des accords d'Abraham il y a plus d'un an.

Dans un communiqué, la police israélienne a indiqué qu'elle compte nommer un représentant de ses services à Abou Dhabi afin de superviser les activités des forces de sécurité aux Émirats arabes unis, en Afrique et au Moyen-Orient.

La police a également publié une photo de Kobi Shabtai posant dans un parking aux côtés d'un responsable de la police émiratie dont l'identité n'a pas été révélée.

La semaine dernière, c'est le président israélien, Isaac Herzog, qui a effectué sa première visite officielle aux Émirats.

Il a notamment visité à Dubaï le pavillon israélien à l'Exposition universelle 2020 et a rencontré le prince héritier d'Abou Dhabi et dirigeant de facto du pays, Mohammed ben Zayed al-Nahyane, ainsi que le cheikh Mohammed ben Rached Al-Maktoum, souverain de Dubaï, Premier ministre et ministre de la Défense.