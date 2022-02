Israël repousse l'échéance de l'arrêt des vols vers Dubaï et met en garde contre une crise potentielle

Le Shin Bet n'est pas satisfait des dispositions sécuritaires prises à l'aéroport de Dubaï

Israël a prolongé mardi une échéance qui aurait pu mettre fin aux vols de ses compagnies aériennes vers les Émirats arabes unis en raison d'un différend sur les mesures de sécurité, mais a mis en garde contre une crise potentielle avec l'État du Golfe si la question n'est pas résolue.

Les liaisons directes d'El Al, d'Israir et d'Arkia entre Tel-Aviv et Dubaï figurent parmi les fruits d'un accord historique conclu en 2020 pour établir des liens entre Israël et les Émirats arabes unis. Depuis, des centaines de milliers de touristes israéliens se sont rendus dans ce pays du Golfe.

Mais le service de sécurité israélien Shin Bet a fait part de ses préoccupations - qu'il n'a pas détaillées publiquement - concernant les dispositions prises à l'aéroport international de Dubaï et a déclaré que les trois transporteurs nationaux devraient cesser d'y opérer si celles-ci n'étaient pas résolues.

Les accords actuels devaient expirer mardi. Mais un haut fonctionnaire israélien a déclaré que le ministre des Transports, Merav Michaeli, avait prolongé le délai "d'environ un mois" afin que les négociations puissent se poursuivre.

Parallèlement à l'extension du délai, Israël a augmenté la pression sur les Émirats arabes unis pour qu'ils répondent à ses préoccupations en matière de sécurité.

Si les compagnies aériennes israéliennes devaient cesser de voler vers Dubaï, a déclaré le haut fonctionnaire israélien, cela signifierait la fin de facto de leurs opérations aux EAU et entraînerait une interdiction réciproque.

"Si El Al ne peut pas voler vers les Émirats, alors les compagnies émiraties ne peuvent pas atterrir ici", a déclaré le responsable, qui s'est exprimé sous couvert d'anonymat.

Les mesures en question pourraient concerner l'affectation de zones spéciales des aéroports, voire de terminaux distincts, pour les passagers israéliens, le stationnement de leurs avions sous la surveillance de gardes israéliens, et la présence d'agents de sécurité armés à bord des vols.

Le Shin Bet a suggéré que la capitale des Émirats arabes unis, Abou Dhabi, pourrait servir d'alternative aux transporteurs israéliens, au cas où ils ne seraient plus en mesure de voler vers Dubaï. Mais le haut fonctionnaire israélien a écarté cette possibilité, affirmant qu'Abou Dhabi attirait beaucoup moins de trafic.