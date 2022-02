Les initiateurs de ce mouvement évoquent "une réponse sioniste au manque de souveraineté dans le Néguev"

La police a évacué mercredi matin une "nouvelle implantation" près de la ville bédouine de Rahat, dans le Néguev, établie par des militants israéliens d'extrême droite, et a arrêté deux individus pour "trouble à l'ordre public".

Les militants israéliens d'extrême droite ont baptisé le site "Ma'ale Paula", du nom de l'épouse de l'ancien Premier ministre Paula Ben Gourion.

Selon les initiateurs de ce mouvement, "Ma'ale Paula est le premier point de la chaîne des points de peuplement dans le Néguev" et constitue "une réponse sioniste au manque de gouvernance et de souveraineté dans le Néguev face à l'extension de la dispersion bédouine et au blanchiment de construction illégale dans la région par le gouvernement".

De nombreuses forces de police sont arrivées sur les lieux afin de démanteler le site.

Plus de 250.000 Bédouins vivent dans le désert du Néguev, et une partie d'entre eux sont installés de longue date dans des villages non reconnus par l'État hébreu.

Début janvier, des heurts entre manifestants bédouins et forces de l'ordre israéliennes avaient éclaté dans la région.

La minorité bédouine s'était élevée contre un projet de boisement de terrains par le Fonds national juif (FNJ), un organisme relevant de l'Organisation sioniste mondiale et qui gère notamment les forêts en Israël.

Selon elle, ce projet revient à une prise de contrôle par le gouvernement de terres qu'ils estiment être les leurs, et constitue donc un obstacle à leur lutte pour une reconnaissance officielle de leurs villages par l'État.