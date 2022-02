Le Soudan envoie un émissaire en Israël pour promouvoir les relations entre les deux pays

Le rapprochement avec l’État hébreu est loin de faire l’unanimité dans la société soudanaise

Un émissaire soudanais s'est rendu en Israël afin de promouvoir les liens entre les deux pays, a révélé mercredi une source à l'agence Reuters.

L'émissaire, envoyé par la présidence soudanaise, est arrivé en Israël en début de semaine, a précisé la source. Il n'y a pas eu de confirmation immédiate des gouvernements israélien et soudanais.

Le Soudan a signé fin 2020 les accords d'Abraham qui prévoit la normalisation de ses relations avec Israël. Ces accords doivent encore être ratifiés par le pouvoir législatif soudanais avant d'entrer en application.

Le mois dernier, ainsi qu'en novembre, des délégations israéliennes se sont rendues au Soudan pour rencontrer les dirigeants du pays, ainsi que des chefs militaires impliqués dans le récent coup d'État.

Longtemps pilier du front anti-Israël en Afrique, Khartoum a notamment accueilli un sommet arabe quelques semaines après la guerre des Six Jours, en 1967, où a été énoncée la résolution des "trois non" : non à la paix, non à la reconnaissance et non à la négociation avec l’État hébreu.

Le rapprochement avec l’État hébreu est loin de faire l’unanimité dans la société soudanaise. Des Soudanais ont notamment manifesté l'année dernière devant le siège du gouvernement, brûlant des drapeaux israéliens et scandant des slogans antisionistes.