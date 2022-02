Israël: B. Gantz examine une proposition de fermer la yeshiva de Homesh en échange de la reconnaissance d'Evyatar

Le retour des résidents juifs d'Evyatar nécessite encore l'approbation officielle du site

Le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, examine actuellement une proposition qui prévoit la fermeture d'une yeshiva dans un avant-poste illégal en Cisjordanie en échange de la reconnaissance officielle d'un second avant-poste, a rapporté jeudi le radiodiffuseur public Kan.

Le projet prévoirait la fermeture de la yeshiva de Homesh, et la légalisation de l'avant-poste d'Evyatar, près de Naplouse, avec l'ouverture d'une yeshiva.

Selon les termes d'un accord conclu fin juin, les habitants d'Evyatar ont quitté pacifiquement l'avant-poste et la zone est devenue une zone militaire fermée. Les maisons et les routes du site sont restées en place et un détachement de soldats s'y est installé.

Une enquête a ensuite été menée, et a permis de déterminer que le terrain n'appartenait pas à des Palestiniens, ouvrant la voie à l'établissement d'une yeshiva et au retour de certaines familles.

Le retour des résidents juifs d'Evyatar nécessite encore l'approbation officielle du site, ainsi qu'une période de grâce pendant laquelle des objections peuvent être déposées.

Les partis de gauche Avoda et Meretz ont réagi avec colère au projet d'autorisation rétroactive de l'avant-poste, avertissant que cela menacerait la stabilité de la coalition.