Israël veut évacuer ses citoyens d'Ukraine d'ici mardi

Le ministère des AE estime qu'il y a entre 10.000 et 15.000 Israéliens dans le pays actuellement

Le Premier ministre Naftali Bennett cherche à évacuer le plus grand nombre possible d'Israéliens d'Ukraine d'ici mardi, dans un contexte de craintes croissantes d'une invasion russe.

À Jérusalem, on estime que la fenêtre d'évacuation des citoyens israéliens d'Ukraine se referme rapidement, et ne sera plus possible dès mercredi matin.

Environ 4.500 Israéliens sont enregistrés auprès de l'ambassade d'Israël en Ukraine, a déclaré le ministère des Affaires étrangères au site Times of Israel, tandis que le ministère estime qu'il y a entre 10.000 et 15.000 Israéliens dans le pays actuellement.

L'administration Biden a averti Israël que la Russie pourrait envahir l'Ukraine dans les prochains jours, ont rapporté samedi plusieurs médias. La Russie a massé plus de 100.000 soldats aux frontières de l'Ukraine. Des responsables américains ont déclaré que la puissance de feu de la Russie près de l'Ukraine a atteint un point tel qu'elle pourrait l'envahir dans un court délai.

Les compagnies aériennes israéliennes ont commencé à augmenter leurs vols vers l'Ukraine pour faciliter l'évacuation. Les compagnies israéliennes El Al, Israir et Arkia proposent notamment des vols de secours.

Le ministre de la Défense Benny Gantz a déclaré samedi qu'il avait donné l'ordre à l'armée de se préparer à la possibilité d'aider à évacuer les Israéliens d'Ukraine.

Des sources de sécurité ont déclaré au site d'information Walla que ce scénario était considéré comme une option de dernier recours et que les compagnies aériennes civiles seraient le mode de transport privilégié en cas d'évacuation.

Naftali Bennett aurait donné des instructions aux ministres du gouvernement de ne pas s'exprimer publiquement sur les actions de la Russie et limiter tout commentaire public concernant l'évacuation des Israéliens d'Ukraine. Israël entretient une relation sensible avec la Russie en raison de l'alliance de Moscou avec la Syrie, où Israël effectue depuis des années des frappes sur des cibles liées à l'Iran.