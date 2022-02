Jérusalem: deux blessés et plusieurs arrestations après des heurts dans le quartier de Sheikh Jarrah

Ces incidents interviennent après une attaque à la bombe incendiaire présumée contre une maison juive

Au moins deux personnes ont été blessées et six autres arrêtées après des heurts dans le quartier de Sheikh Jarrah, à Jérusalem-Est, tôt dimanche matin.

Des affrontements ont éclaté entre la police et les manifestants, ainsi qu'entre Juifs et Palestiniens, après une attaque à la bombe incendiaire présumée contre une maison juive, et l'annonce du député d'extrême droite Itamar Ben Gvir de sa volonté d'installer son bureau dans ce quartier en proie à des tensions depuis plusieurs mois.

Un homme juif a été modérément blessé par un chauffeur arabe dans le quartier vers minuit. La police a arrêté le chauffeur, qui a affirmé avoir été aspergé de gaz poivré avant la collision, apparemment par des manifestants juifs.

Les services de secours du Magen David Adom ont déclaré que l'homme blessé avait été soigné sur place, puis transporté à l'hôpital Hadassah.

Un autre homme, âgé d'environ 20 ans, a été légèrement blessé à la tête dans la même zone après avoir été touché par une pierre. Le site Ynet a indiqué qu'un Palestinien avait également été blessé.

Dans un communiqué, la police a indiqué que des émeutes avaient éclaté à Sheikh Jarrah, précisant que les participants jetaient des pierres.

Des Juifs et des Arabes se sont également affrontés dans le quartier, en se lançant notamment des pierres et d'autres objets, a rapporté la radio de l'armée.

Ces incidents interviennent alors que vendredi soir, une bombe incendiaire aurait été lancée sur la maison d'une famille juive dans une partie de Sheikh Jarrah appelée Shimon Hatzadik.

La maison, qui a été gravement endommagée, était vide au moment de l'attentat présumé.

Samedi, des militants juifs d'extrême droite se sont rendus sur les lieux de l'incendie pour protéger la maison, soutenant qu'elle avait été prise pour cible à plusieurs reprises, et reprochant à la police de ne pas avoir protégé la famille. Des manifestants palestiniens sont arrivés sur les lieux et leur ont jeté des pierres.

Le député du parti Sionisme religieux Itamar Ben Gvir a ensuite indiqué sur Twitter qu'il allait installer un "bureau" de fortune à Sheikh Jarrah en guise de réponse.