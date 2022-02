Soudan: le chef de l'armée se félicite des récents échanges en matière de sécurité avec Israël

Selon le général Burhan, le partage de renseignements a permis d'arrêter des militants présumés dans son pays

Le général de l'armée soudanaise Abdel-Fattah Burhan a loué les récents échanges avec Israël dans une interview samedi, affirmant que le partage de renseignements entre les deux anciens adversaires

Les deux États ont normalisé leurs relations à la fin de l'année 2020, dans le cadre d'une série d'accords négociés par les États-Unis entre Israël et quatre pays arabes - les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Soudan et le Maroc. Depuis, Israël et le Soudan ont tissé des relations en matière de sécurité et de renseignement qui ont vu des responsables échanger lors de multiples réunions au cours de voyages inopinés.

Abdel-Fattah Burhan, chef du Conseil souverain au pouvoir, a déclaré que l'échange de renseignements a permis au Soudan de démanteler et d'arrêter des groupes militants présumés au Soudan qui "auraient pu compromettre la sécurité du pays et de la région".

Dans une interview à la télévision publique soudanaise diffusée samedi en fin de journée, M. Burhan a déclaré qu'il était légitime que les agences de sécurité et de renseignement soudanaises entretiennent des liens avec Israël.

Il a insisté sur le fait que les relations de son pays avec Israël ne sont pas de nature politique, précisant qu'aucun haut responsable soudanais ne s'est encore rendu en Israël.

Ces déclarations interviennent après la révélation de visites, qui n'avaient pas été annoncées, de responsables soudanais et israéliens ces dernières semaines dans les deux pays.

Une délégation soudanaise chargée de la sécurité s'est rendue à Tel Aviv la semaine dernière, après une visite de responsables israéliens, notamment d'agents du Mossad, à Khartoum au mois de janvier.