Des employés ont révélé à Haaretz que l'agence s'était intéressée au logiciel lorsque Y. Cohen était à sa tête

Le Mossad a utilisé le logiciel espion Pegasus pour pirater des téléphones portables de manière non officielle lorsque Yossi Cohen était à la tête de l'agence de renseignements, ont déclaré plusieurs employés du groupe NSO au quotidien Haaretz.

Les employés, qui ont demandé à rester anonymes en raison de leurs accords de confidentialité avec la société, ont déclaré que les responsables du Mossad ont demandé à NSO à plusieurs reprises de pirater certains téléphones pour eux, et ont indiqué qu'ils ne savaient pas pourquoi ces piratages étaient demandés.

Les employés ont déclaré que des responsables du Mossad se rendaient fréquemment au siège de la société à Herzliya, parfois pour s'informer sur le logiciel espion, parfois avec des responsables de pays étrangers dans le but de leur vendre le logiciel.

Selon les employés cités par Haaretz, sous la direction de Yossi Cohen, le Mossad et NSO ont eu des liens étroits, et l'agence a ouvert des portes à la société et a commercialisé ses produits en Afrique et au Moyen-Orient.

Haaretz rappelle que le Mossad, le Shin Beth et l'armée disposent de leurs propres outils de piratage de téléphone qu'elles ont développé avant même la création de NSO. La société a utilisé les outils existants pour développer le logiciel Pegasus, qu'elle a ensuite vendu dans le monde entier.

Selon le journal, il est possible que le Mossad ait rencontré des difficultés pour pirater un téléphone particulier avec ses propres outils ou qu'il se soit engagé dans une collecte de renseignements non officielle.

Les employés qui ont parlé à Haaretz ont affirmé que Yossi Cohen n'a jamais été vu dans les bureaux de NSO, mais que ses subordonnés ont montré un grand intérêt pour les capacités de piratage de l'entreprise.

Depuis que la fin du mandat de Y. Cohen, l'intérêt du Mossad pour les activités de NSO a diminué, ont déclaré les employés. Le directeur actuel de l'agence, David Barnea, a pris ses distances avec l'entreprise et a réduit l'implication du Mossad dans les affaires régionales.

Depuis la mi-janvier, la presse israélienne, et en particulier le quotidien économique Calcalist, a fait état d'un usage de ce logiciel espion non seulement à l'étranger mais aussi en Israël, et ce sans que la police n'obtienne de mandat pour prendre le contrôle à distance du smartphone de citoyens israéliens.