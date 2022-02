"Les attaques contre Sheikh Jarrah pourraient enflammer toute la Palestine" (porte-parole du Hamas)

Au moins 2 personnes ont été blessées et 6 autres arrêtées cette nuit dans ce quartier sensible de Jérusalem

Le porte-parole du Hamas à Jérusalem, Muhammad Hamada, basé dans la bande de Gaza, a estimé que "les attaques des colons contre Sheikh Jarrah, dirigées par Itamar Ben Gvir, jouent avec le feu à Jérusalem et cela pourrait enflammer toute la Palestine".

"Les conséquences de ces attaques sont comme une dynamite qui finira par exploser devant eux", a ajouté Muhammad Hamada.

Il a par ailleurs appelé tous les Palestiniens de Cisjordanie et de Jérusalem à "se mobiliser pour les habitants de Sheikh Jarrah".

Au moins deux personnes ont été blessées et six autres arrêtées après des heurts dans le quartier sensible de Sheikh Jarrah, à Jérusalem-Est, tôt dimanche matin.

Des affrontements ont éclaté entre la police et les manifestants, ainsi qu'entre Juifs et Palestiniens, après une attaque à la bombe incendiaire présumée contre une maison juive, et l'annonce du député d'extrême droite Itamar Ben Gvir de sa volonté d'installer son bureau dans ce quartier en proie à des tensions depuis plusieurs mois.

En mai dernier, des manifestations de soutien à des familles palestiniennes menacées d'expulsion à Sheikh Jarrah avaient dégénéré en heurts avec la police israélienne. Ces violences ont notamment été le prétexte avancé par le mouvement terroriste Hamas au pouvoir à Gaza pour se lancer dans un conflit avec Israël qui a duré 11 jours, et qui a fait 260 morts à Gaza et 14 victimes en Israël, après des tirs de roquettes depuis le territoire palestinien.