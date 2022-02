N. Bennett remercie N. Pelosi pour son "soutien continu à Israël"

Le PM a insisté sur le rôle de la cheffe de la Chambre des représentants dans le financement du Dôme de fer

Le Premier ministre Naftali Bennett a remercié la présidente de la Chambre des représentants Nancy Pelosi à Jérusalem pour son soutien de longue date à l'État d'Israël.

"Je tiens à vous remercier personnellement pour votre soutien continu à Israël", a déclaré M. Bennett.

"Israël est un pays merveilleux avec des gens formidables dans une région complexe. Vous avez soutenu Israël et votre défunt père a soutenu les Juifs dans notre période la plus difficile de l'histoire, pendant l'Holocauste, lorsque le soutien aux Juifs n'était pas considéré comme acquis. Merci pour tout", a-t-il ajouté.

Selon le bureau du Premier ministre, les deux dirigeants ont également évoqué, au cours de leur rencontre, "les défis stratégiques centraux auxquels Israël est confronté, au premier rang desquels le programme nucléaire iranien."

Naftali Bennett a également remercié Nancy Pelosi pour son soutien au financement américain du système de défense aérienne Dôme de fer "et a souligné l'importance de terminer le processus dès que possible."

La Chambre des représentants a approuvé en septembre dernier à une écrasante majorité une nouvelle enveloppe d'un milliard de dollars destinée à financer le bouclier antimissile israélien.

Les États-Unis participent régulièrement depuis dix ans au financement de ce système antimissile.

Mercredi, Nancy Pelosi a rappelé que son pays et Israël sont "alliés" face à la menace iranienne lors d'une cérémonie à la Knesset, et a réaffirmé "l'engagement envers un lien incassable fondé sur la sécurité mutuelle, nos intérêts économiques, nos valeurs communes et notre engagement envers la démocratie".