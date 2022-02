Israël: le contrôleur de l'État révèle l'existence d'une enquête "approfondie" sur les allégations d'espionnage de la police

Les enquêtes initiales menées par la police et le procureur général adjoint n'ont pas révélé de tels abus

Le contrôleur de l'État Matanyahu Englman a confirmé jeudi qu'il menait une enquête "approfondie" sur les allégations selon lesquelles la police israélienne aurait espionné des citoyens israéliens sans autorisation des instances judiciaires.

"La préservation de la vie privée est la pierre angulaire d'un État démocratique", a déclaré M. Englman lors d'une conférence à Jérusalem. "Nous procéderons à un examen approfondi de tous les comportements des forces de l'ordre par le biais de moyens technologiques."

Matanyahu Englman avait annoncé le mois dernier qu'il allait enquêter sur les allégations selon lesquelles la police a utilisé le logiciel espion Pegasus du groupe NSO pour pirater les téléphones de citoyens privés qui n'étaient pas soupçonnés de crimes, sans aucun mandat ou contrôle judiciaire.

D'anciens et d'actuels officiers de police ont démenti ces allégations, formulées dans des articles sans source du quotidien Calcalist, tandis les enquêtes initiales menées par la police et le procureur général adjoint n'auraient pas révélé de tels abus. La police a reconnu avoir piraté le téléphone de Shlomo Filber, un témoin de l'État dans le procès de Benyamin Netanyahou, et affirme avoir ciblé les téléphones de suspects criminels avec une autorisation judiciaire.

M. Englman a indiqué que son enquête impliquera une série d'experts internes et externes ainsi que des personnes ayant précédemment occupé des postes dans les services de renseignement.

"Notre enquête examinera un certain nombre d'aspects, notamment (…) les procédures d'utilisation de ces moyens technologiques sur les téléphones des citoyens", a-t-il précisé.

M. Englman a par ailleurs affirmé qu'il respectait l'enquête en cours supervisée par le procureur général adjoint Amit Marari, mais a ajouté qu'"il est important qu'il y ait un audit du contrôleur de l'État, qui est un organe indépendant."

L'enquête cherche à savoir si la police a fait un usage illicite de logiciels d'espionnage pour s'introduire dans les téléphones de 26 personnes nommées au début du mois par Calcalist.

Elle a toutefois révélé que la plupart des personnes nommées par le site d'information n'avaient pas été visées par Pegasus.