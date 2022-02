Israël/Jordanie: réunion entre les maires d'Eilat et d'Aqaba pour renouveler la coopération entre les deux villes

Les responsables ont convenu de remettre en place des comités conjoints dans plusieurs domaines

Le maire d'Eilat, la grande ville du sud d'Israël, et le gouverneur de la grande région d'Aqaba en Jordanie ont convenu de renouveler les liens directs et la coopération à l'issue d'une rare réunion qui s'est tenue dans la station balnéaire israélienne, mercredi.

L'édile d'Eilat Eli Lankri, et le dirigeant de l'Autorité de la zone économique spéciale d'Aqaba, Nayef al-Bakhit, ont dirigé une réunion à laquelle ont également participé d'autres responsables jordaniens et israéliens, afin de redéfinir les relations entre les deux villes voisines.

Les responsables ont convenu de remettre en place des comités conjoints qui examineront l'augmentation du quota de Jordaniens qui travaillent en Israël et l'élargissement des secteurs dans lesquels ils peuvent travailler, ainsi que la coopération sur les questions d'environnement.

"Le renforcement des liens constitue un moyen important de renforcer les relations de paix dans la région", a déclaré M. Lankri.

D'autres projets ont été présentés au cours du sommet : la possibilité de créer une usine commune, la création d'un "terminal de la paix" - une zone commune israélo-jordanienne au passage de la frontière qui serait utilisée pour des réunions entre prestataires de services ou commerçants, et un "parc de la paix" - un site de plongée sous-marine développé avec le soutien de l'Union européenne.

"Au-delà de la coopération locale et du renforcement des relations de bon voisinage entre Eilat et Aqaba, nous considérons le sommet qui s'est tenu hier comme une nouvelle étape dans la promotion et le développement des relations politiques entre Israël et la Jordanie", a déclaré Oded Yosef, directeur général adjoint de l'unité "Moyen-Orient et processus de paix" du ministère des Affaires étrangères.