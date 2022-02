Israël se prépare à des affrontements vendredi à Jérusalem et en Cisjordanie

La semaine a été marquée par des violences entre extrémistes juifs et Palestiniens à Sheikh Jarrah

Les forces de sécurité israéliennes se préparent à de possibles troubles à Jérusalem-Est et dans toute la Cisjordanie, vendredi après-midi, après une semaine marquée par des violences entre extrémistes juifs et Palestiniens dans le quartier sensible de Sheikh Jarrah et dans d'autres parties de la capitale.

La police a notamment renforcé sa présence à Sheikh Jarrah, la vieille ville de Jérusalem et le secteur de la porte de Damas, après que le Premier ministre Naftali Bennett a tenu jeudi une réunion pour évaluer les tensions.

"Nous craignons une flambée de violence à Sheikh Jarrah demain après la prière du vendredi", a déclaré à la chaîne Kan une source au fait de la réflexion israélienne. Sur les réseaux sociaux, les Palestiniens auraient appelé à la tenue de prières de masse dans le quartier.

La police y a renforcé sa présence depuis le début de la semaine, après que des affrontements provoqués par le jet d'une bombe incendiaire dans une maison où vit une famille juive vendredi dernier.

Sheikh Jarrah, un quartier à majorité palestinienne qui abrite également un certain nombre de familles juives israéliennes, est régulièrement au centre de manifestations en raison de la pression exercée par certains Israéliens nationalistes pour expulser les familles palestiniennes des maisons qui, selon eux, appartenaient à des Juifs avant 1947.

Les dirigeants politiques craignent que les affrontements à Sheikh Jarrah ne déclenchent une nouvelle escalade de la violence en Cisjordanie et dans la bande de Gaza.

En mai, les expulsions en cours de plusieurs familles palestiniennes du quartier ont contribué à alimenter les affrontements à Jérusalem, qui ont donné le coup d'envoi d'un conflit de 11 jours entre Israël et le groupe terroriste Hamas, qui dirige la bande de Gaza, ainsi qu'à des violences meurtrières entre Arabes et Juifs en Israël.

Dimanche, le Hamas a mis en garde contre une réponse "sévère" à la suite des affrontements à Sheikh Jarrah, bien que les tensions se soient largement calmées depuis mardi.

Les tensions risquent toutefois de s'exacerber dans la capitale. Jeudi après-midi, trois personnes ont été blessées lors d'une rixe entre Juifs israéliens et Palestiniens dans la Vieille ville de Jérusalem.

En Cisjordanie, l'armée se prépare à de possibles violences à l'avant-poste illégal évacué d'Evyatar, après que des activistes de droite et de gauche ont prévu des manifestations sur le site.