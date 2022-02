Israël: les forces de sécurité saisissent des armes de contrebande près de la frontière jordanienne

Selon l'armée et la police, les armes saisies étaient destinées à des éléments terroristes et criminels

Tsahal et la police israélienne ont annoncé vendredi avoir mis la main sur deux caisses contenant 50 armes de poing de différents types qui avaient été localisées près de la frontière avec la Jordanie

Les forces de sécurité ont indiqué avoir mené leur opération de saisie jeudi soir, ajoutant que, selon leurs estimations, ces armes étaient destinées à des éléments terroristes et criminels.

La valeur de cette saisie importante est estimée à environ 2 millions de shekels (550.000 euros), ont indiqué les forces israéliennes dans un communiqué.

"Cette énorme saisie est un nouveau succès des forces de Tsahal et de l'unité de renseignements de la police dans leurs efforts pour localiser l'origine des armes illégales dans la communauté arabe, et pour neutraliser les itinéraires de contrebande et leur commerce", poursuit le communiqué.