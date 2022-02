"Israël ne permettra jamais que l'Iran devienne un État à seuil nucléaire" (B. Gantz)

Selon plusieurs responsables, un nouvel accord nucléaire entre les puissances mondiales et l'Iran est imminent

Le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, a mis en garde dimanche contre la montée de l'agression iranienne au Moyen-Orient, alors que Téhéran et les puissances mondiales seraient sur le point de finaliser un nouvel accord visant à limiter le programme nucléaire iranien en échange d'un allègement des sanctions.

"L'agression iranienne s'intensifie, non seulement dans le cadre du programme nucléaire, mais aussi dans ses attaques régionales. L'Iran prend le contrôle d'États en faillite, les obligeant à défendre les intérêts iraniens tout en commettant de graves violations des droits de l'homme", a déclaré M. Gantz lors de la Conférence sur la sécurité de Munich.

Des responsables américains, iraniens et internationaux ont indiqué qu'un nouvel accord nucléaire entre les puissances mondiales et l'Iran était imminent.

Depuis l'investiture du président américain Joe Biden, les États-Unis s'efforcent de négocier un retour mutuel à l'accord nucléaire avec Téhéran, alors que les Iraniens ont régulièrement calé et continué à violer l'accord de 2015, enrichissant de l'uranium à une pureté de 60 %, améliorant les centrifugeuses et agrandissant et fortifiant leurs installations nucléaires.

Dans son discours, Gantz a déclaré que tout nouvel accord avec l'Iran doit être rigoureusement appliqué et doit être élaboré afin de s'assurer que Téhéran ne devienne jamais un État à seuil nucléaire, capable de produire rapidement une arme nucléaire.

"Le monde ne doit jamais le permettre et Israël ne le permettra jamais", a-t-il affirmé.

Il a exigé la fin des efforts iraniens visant à développer des missiles balistiques à capacité nucléaire, ce qui était interdit par le JCPOA de 2015, mais n'était pas soumis aux mêmes niveaux d'application que les questions directement liées au nucléaire.

Benny Gantz a également mis en garde contre les activités militaires de Téhéran au Moyen-Orient, en particulier l'armement de proxies dans toute la région, notamment en Irak et en Syrie. Il a également accusé une nouvelle fois l'Iran d'avoir mené cet été une attaque contre le cargo Mercer Street, propriété d'Israël, à l'aide de drones armés, qui a tué deux civils, un ressortissant britannique et un ressortissant roumain.

Le ministre israélien a également adressé une menace directe au Hezbollah, qui a fait voler la semaine dernière deux drones dans l'espace aérien israélien, dont l'un a été abattu par Tsahal tandis que le second a échappé à un missile d'interception Dôme de fer et est retourné au Liban.