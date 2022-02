L'accord sur le nucléaire iranien conduira à un Moyen-Orient "plus violent", selon N. Bennett

Le PM israélien a fustigé la levée des sanctions qui "permettra à l'Iran de mener encore plus d'attaques"

Le Premier ministre Naftali Bennett a déclaré que l'accord sur le nucléaire iranien qui se dessine conduira à "un Moyen-Orient plus violent et plus instable", lors de la Conférence des présidents des principales organisations juives américaines qui se tenait dimanche à Jérusalem.

"Le plus gros problème est la clause de caducité qui, dans deux ans et demi, permettra à l'Iran d'installer et de faire fonctionner des centrifugeuses avancées", a-t-il expliqué.

N. Bennett a souligné qu'Israël n'est pas fondamentalement contre un accord, mais que celui qui prend forme à Vienne va renforcer Téhéran au mauvais moment.

"En ce moment, ils sont très faibles. Le rial s'est déprécié. Ils sont à leur point le plus faible de l'histoire, et nous allons réinjecter des dizaines de milliards de dollars dans cet appareil du terrorisme", a-t-il prévenu.

Selon lui, l'accès aux fonds permettra à l'Iran de fabriquer plus de drones, de mener davantage d'attaques contre le transport maritime et attaques contre Israël.

"L'Iran est dans une phase très avancée de son processus d'enrichissement de l'uranium", a-t-il souligné.

"D'une manière ou d'une autre, je n'ai aucun doute qu'Israël l'emportera, quelles que soient les circonstances auxquelles nous sommes confrontés", a-t-il dit sous les applaudissements.

Plus tôt dans la journée, le Premier ministre israélien avait indiqué qu'un accord sur le dossier nucléaire iranien était "imminent", assurant qu'il était "plus fragile" que le précédent conclu en 2015.

Israël se prépare "au jour de l'après (accord) à tous les niveaux", a-t-il ajouté.

"Le terrorisme iranien nous met en danger ainsi que d'autres pays de la région (...) L'État d'Israël se prépare pour le jour d'après (la conclusion de l'accord) afin d'assurer la sécurité de ses citoyens par nos propres moyens", a-t-il encore dit.