Tsahal largue des tracts menaçant l'armée syrienne au-dessus du Golan

Israël a sommé les soldats syriens de ne plus coopérer avec le Hezbollah

L'armée israélienne a largué mercredi des tracts dans le sud de la Syrie, sommant les soldats syriens de ne plus coopérer avec le Hezbollah, quelques heures après avoir effectué des frappes sur un poste d'observation et un "bâtiment financier" près de la ville frontalière de Quneitra.

Les tracts, rédigés en arabe et adressés aux "soldats de l'armée [arabe] syrienne", ressemblent à des tracts similaires largués en Syrie par le passé et comportent la silhouette d'un aigle, symbole de la 210e division "Bashan" de Tsahal, chargée de défendre la frontière entre Israël et la Syrie sur le plateau du Golan.

Dans le pamphlet, l'armée israélienne semble assumer la responsabilité des frappes de la nuit dernière, contrairement à son habitude de ne pas reconnaître publiquement ses raids en Syrie.

"Aux dirigeants et aux membres de l'armée syrienne, nous vous avons prévenus et continuons à vous prévenir, nous ne nous arrêterons pas tant que votre coopération avec le Hezbollah se poursuivra", peut-on lire dans le tract.

Le tract nomme aussi directement le responsable du Hezbollah qui, selon Israël, facilite les relations entre le groupe terroriste soutenu par l'Iran et l'armée syrienne : Jawad Hasham, le fils de Hajj Hasham, qui dirige les opérations du Hezbollah le long de la frontière syrienne.

Le tract indique que les soldats syriens ont permis "à plusieurs reprises" à Jawad Hashem "de pénétrer dans l'infrastructure de l'armée syrienne, y compris dans le bâtiment des finances et dans la base de Rwihinah", où les frappes de la nuit ont eu lieu.

"Ceux qui coopèrent avec le Hezbollah sont des cibles", prévient le document.