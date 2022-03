Israël assure que le rapprochement avec la Turquie ne se fera pas aux dépens de Chypre

Le président israélien s'est rendu à Nicosie qui accuse Ankara de vouloir placer l'île sous son contrôle

Toute tentative d'Israël d'améliorer ses liens avec la Turquie ne se fera pas au détriment de sa "relation stratégique" avec Chypre, a assuré mercredi le président Isaac Herzog en visite dans l'île.

M. Herzog, qui s'exprimait à l'issue d'entretiens avec son homologue chypriote, a déclaré qu'il était conscient que la visite de la semaine prochaine en Turquie avait touché une corde sensible à Chypre qui accuse Ankara de vouloir placer l'île entière.

M. Herzog a déclaré au président chypriote Nicos Anastasiades : "rien dans ma visite et dans ce qui s'ensuivrait ne se fera au détriment de la relation stratégique avec votre pays".

Il a assuré qu'Israël cherche à renforcer ses relations et à poursuivre le dialogue avec tous les pays et toutes les confessions, y compris la Turquie, qu'il a qualifiée de "voisin très important" et "qui a un impact énorme sur nos vies dans de nombreux domaines."

"Nous devons (...) si possible faire baisser les tensions et avancer dans un véritable dialogue qui inclurait certainement les questions de climat et d'économie", a ajouté Isaac Herzog.

Les deux pays sont notamment liés, avec la Grèce, par un accord sur la construction d'un gazoduc devant acheminer du gaz de Méditerranée orientale vers l'Europe, un projet qui avait suscité l'opposition de la Turquie.

Un rapprochement semble toutefois s'opérer entre Israël et Ankara, dont les relations sont tendues depuis plus de 10 ans.

Le président Herzog doit se rendre en Turquie la semaine prochaine pour une rare rencontre avec le président Recep Tayyip Erdogan, critique virulent de la politique israélienne envers les Palestiniens.

Ce dernier a dit s'attendre à ce que la visite de M. Herzog "ouvre un nouveau chapitre" de leurs relations.

En janvier, le président turc avait dit être prêt à coopérer avec Israël sur le projet de gazoduc en Méditerranée orientale, marquant la volonté d'Ankara de renouer les liens.