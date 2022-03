Le Shin Bet et les EAU ont résolu les désaccords relatifs à la sécurité des vols atterrissant à Dubaï

Le service de sécurité du Shin Bet a affirmé vendredi être parvenu à un accord avec les autorités des Émirats arabes unis sur les mesures de sécurité à l'aéroport de Dubaï pour les vols israéliens.

Le chef de l'agence, Ronen Bar, a rencontré son homologue des EAU la semaine dernière, afin de résoudre les désaccords relatifs à la sécurité des vols atterrissant à Dubaï.

"Des accords ont été conclus, des principes de travail communs et des dispositions de sécurité ont été convenus, ce qui permettra aux compagnies aériennes israéliennes de reprendre leurs vols vers Dubaï sur une base régulière et continue", a indiqué le Shin Bet.

Les avions israéliens pourront ainsi reprendre leurs liaisons de façon régulière et continue après le différend qui avait conduit à une perturbation des vols.

Les liaisons directes d'El Al, d'Israir et d'Arkia entre Tel-Aviv et Dubaï figurent parmi les fruits d'un accord historique conclu en 2020 pour établir des liens entre Israël et les Émirats arabes unis. Depuis, des centaines de milliers de touristes israéliens se sont rendus dans ce pays du Golfe.

Mais le service de sécurité israélien Shin Bet a fait part il y a plusieurs semaines de ses préoccupations - qu'il n'a pas détaillées publiquement - concernant les dispositions prises à l'aéroport international de Dubaï et a déclaré que les trois transporteurs nationaux devraient cesser d'y opérer si celles-ci n'étaient pas résolues.