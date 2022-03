R. Erdogan espère que la visite d'I. Herzog à Ankara "marquera un tournant dans les relations entre la Turquie et Israël"

Le ministre turc des Affaires étrangères se rendra en Israël le mois prochain

Le président turc Recep Erdogan a déclaré qu'il espérait que la visite de son homologue israélien Isaac Herzog à Ankara marquera un tournant dans les relations entre les deux pays.

"Notre objectif commun est de stimuler et de revitaliser le dialogue politique entre les pays sur la base d'intérêts communs tout en respectant les sensibilités mutuelles", a déclaré Recep Erdogan, lors d'une conférence de presse qui a ponctué un long entretien avec Isaac Herzog.

"Le renforcement et le développement des relations entre la Turquie et Israël sont d'une grande valeur pour notre pays, tout comme la paix dans la région", a-t-il ajouté.

Le président turc a déclaré que l'un des sujets centraux de sa rencontre avec M. Herzog était la question palestinienne. "J'ai partagé nos sensibilités sur la question", a-t-il expliqué.

"J'ai exprimé l'importance que nous attachons à la baisse des tensions dans la région et à la préservation de la solution à deux États. J'ai attiré l'attention sur l'amélioration des conditions de vie des Palestiniens", a-t-il affirmé.

Recep Erdogan a également condamné l'antisémitisme qu'il a défini comme un crime contre l'humanité.

"Les Turcs et les Juifs sont le meilleur exemple de coexistence qui dure depuis des siècles. Nous ne permettrons pas que cette histoire longue et particulière soit éclipsée (…) Nous continuerons à maintenir notre position déterminée dans la lutte contre l'antisémitisme, l'islamophobie et le racisme", a-t-il souligné.

De son côté, Isaac Herzog a déclaré que sa rencontre avec Recep Erdogan était un moment "très important" dans les relations entre Israël et la Turquie.

"Les relations entre nos peuples sont anciennes, elles sont enracinées, historiques, religieuses et culturelles. Malheureusement, les relations entre nos pays ont connu une période aride ces dernières années. Je crois maintenant que les relations entre les pays seront examinées dans des actions qui reflètent un esprit de respect mutuel", a-t-il affirmé.

"Nous ne serons pas d'accord sur tout (...) Mais nous aspirons à résoudre nos désaccords dans le respect mutuel et la bonne volonté", a insisté le président israélien.

Isaac Herzog, est arrivé mercredi en Turquie pour la première visite d'un chef d'État israélien depuis 2007, avec pour ambition de "relancer" des relations bilatérales qui s'étaient tendues ces dix dernières années.

M. Herzog a rencontré son homologue Recep Tayyip Erdogan qui s'est fait ces dernières années l'ardent défenseur de la cause palestinienne, compliquant les relations avec l'État hébreu.