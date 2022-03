Israël: Y. Lapid rencontre H. al-Sheikh, un haut responsable de l'Autorité palestinienne, pour la deuxième fois en deux mois

Le responsable palestinien a insisté sur la nécessité d'un horizon politique

Le ministre israélien des Affaires étrangères Yaïr Lapid a rencontré mercredi un haut responsable de l'Autorité palestinienne, Hussein al-Sheikh, pour la deuxième fois au cours des derniers mois, selon des responsables israéliens et palestiniens.

M. Al Sheikh est l'un des responsables les plus proches du président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas, et est en charge de la coordination civile et sécuritaire avec Israël. Il est considéré comme l'un des successeurs potentiels de M. Abbas.

Pendant des décennies, les hauts fonctionnaires israéliens ont rarement rencontré leurs homologues palestiniens, mais les choses ont commencé à changer avec le gouvernement israélien actuel.

M. Al-Sheikh a écrit dans un tweet avoir parlé à Yaïr Lapid de la nécessité d'un processus de paix israélo-palestinien, ainsi que de la "situation régionale et internationale."

"Je l'ai assuré de la nécessité d'un horizon politique basé sur les accords signés [entre Israël et l'AP] et les résolutions internationales, ainsi que de la cessation des mesures unilatérales qui entravent une solution à deux États", a écrit M. Al-Sheikh.

Un porte-parole de Yaïr Lapid a confirmé la rencontre sans donner plus de détails.