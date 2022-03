Le Hamas et le Jihad islamique condamnent la visite d'Isaac Herzog en Turquie

"Ce voyage élude le sang des martyrs turcs qui sont morts pour Gaza"

Le Hamas a condamné jeudi la rencontre entre le président turc Recep Tayyip Erdogan et son homologue israélien Isaac Herzog, alors qu'Ankara apparaissait comme un soutien du groupe terroriste palestinien ces dernières années.

"Nous exprimons notre tristesse face à ces visites à nos frères des pays arabes et islamiques, que nous considérons comme stratégique pour le peuple palestinien et sa juste cause nationale", a déclaré le Hamas dans un communiqué.

Ankara a accueilli pendant longtemps des responsables du Hamas, leur accordant même parfois la citoyenneté turque.

Fin 2020, Erdogan a rencontré une délégation du groupe terroriste, avec à sa tête, son chef Ismaïl Haniyeh, et son chef adjoint Saleh al-Arouri, dont la tête est mise à prix pour 5 millions de dollars par les États-Unis pour terrorisme.

De son côté, le Jihad islamique - dont le principal protecteur régional est l'Iran – a dénoncé de manière plus virulente le voyage de Herzog en Turquie.

"Ce voyage élude le sang des martyrs turcs qui sont morts pour Gaza", a déclaré le groupe terroriste, une référence aux 10 citoyens turcs qui sont morts lors de l'incident du Mavi Marmara en 2010.

Dans le cadre des efforts de rapprochement entre les deux pays, Israël aurait demandé à la Turquie d'expulser de son territoire des responsables du Hamas.

Les présidents israélien et turc ont salué mercredi à Ankara un "tournant" dans les relations entre leurs deux États, marquées par de vives tensions ces dix dernières années.

"Cette visite [du président israélien en Turquie] marquera un tournant dans nos relations", a indiqué le président turc Recep Tayyip Erdogan, son homologue Isaac Herzog - premier chef d'État israélien à de rendre en Turquie depuis 2007 - se félicitant également d'un "moment très important" entre les deux pays.