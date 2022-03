Israël: les dirigeants des localités juives et arabes du sud rencontrent les responsables de la police après l'attaque terroriste de Beersheva

La réunion était organisée dans l'optique de la période sensible des prochaines fêtes juives et musulmanes

Un jour après l'attentat terroriste meurtrier de Beersheva qui a fait quatre morts, les dirigeants des communautés juives et arabes du sud d'Israël ont rencontré mercredi des responsables de la sécurité afin de se préparer à la prochaine fête juive de Pessah et au mois sacré musulman du Ramadan.

Le chef de l'autorité locale, Eran Doron, les maires de Dimona, des villes bédouines de Lakiya, de Kuseife et d'Ar'ara Banegev ont assisté à la réunion avec les responsables de la police du district sud dans le conseil régional de Ramat Negev, près de la ville de Shizaf.

Le commandant de la région sud de la police, Peretz Amar, a déclaré que la réunion était organisée dans l'optique des fêtes juives et musulmanes, qui sont " une période sensible ayant de larges implications. "

"Au cours de la réunion, tous les chefs des autorités ont exprimé leur volonté de travailler ensemble pour agir contre les éléments extrémistes, et permettre aux forces de sécurité d'agir contre les éléments criminels", a indiqué M. Amar dans un communiqué.

"Il est dans notre intérêt à tous de travailler ensemble pour le développement et la prospérité de toute la région et de maintenir la paix et la sécurité de nos résidents", a déclaré de son côté Eran Doron, qui est également le chef du conseil régional de Ramat Negev.

L'attaque de mardi a été perpétrée par un ancien détenu condamné pour terrorisme originaire de la ville de Hura, à prédominance bédouine.

Mercredi, la police israélienne a indiqué avoir arrêté, en collaboration avec le Shin Bet, le service de renseignement intérieur, deux membres de la famille du terroriste pour ne pas avoir prévenu les forces de l'ordre de l'imminence de cette attaque.