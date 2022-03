Un rapport du Conseil des droits de l'homme de l'ONU accuse Israël d'"apartheid"

Israël et les organisations juives ont fustigé l'auteur du rapport dont ils ont dénoncé le parti pris

Le rapporteur spécial des Nations unies, Michael Lynk, a accusé Israël d'"apartheid" dans un rapport soumis mardi au Conseil des droits de l'homme à Genève.

"Avec les yeux de la communauté internationale grand ouverts, Israël a imposé à la Palestine une réalité d'apartheid dans un monde post-apartheid", a écrit M. Lynk, dont le titre complet est "Rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme dans les territoires palestiniens occupés depuis 1967".

M. Lynk devrait officiellement publier son rapport jeudi, avant le débat sur le point 7 de l'ordre du jour, le point permanent du Conseil des droits de l'homme réservé aux "violations des droits de l'homme commises par Israël à l'encontre des Palestiniens et des autres Arabes".

"Le système politique d'un pouvoir bien établi dans le territoire palestinien occupé, qui confère à un groupe racial, national et ethnique des droits, des avantages et des privilèges substantiels, tout en soumettant intentionnellement un autre groupe à vivre derrière des murs, des points de contrôle et sous un régime militaire permanent... répond aux critères de preuve de l'existence de l'apartheid", a écrit Michael Lynk.

La délivrance de milliers de permis de travail à des travailleurs palestiniens de Cisjordanie et de Gaza pour travailler en Israël équivaut à "l'exploitation de la main-d'œuvre d'un groupe racial", selon le rapport.

Le rapport, dont le corps principal ne mentionne pas les groupes terroristes Hamas ou Jihad islamique, indique qu'Israël "doit coopérer de bonne foi avec les dirigeants palestiniens pour mettre complètement fin à l'occupation et réaliser une véritable solution à deux États."

Israël et les organisations juives ont fustigé Michael Lynk, soulignant qu'il était hostile à Israël et que son rapport était sans fondement.

"L'auteur de ce rapport est bien connu pour ses opinions anti-israéliennes flagrantes et inquiétantes", a indiqué la mission d'Israël auprès des Nations unies à Genève dans un communiqué. "Ce rapport n'est pas différent".

"Ce rapport recycle des libelles sans fondement et scandaleux publiés précédemment par des ONG qui partagent le même objectif que l'auteur de ce rapport : délégitimer et criminaliser l'État d'Israël pour ce qu'il est : l'État-nation du peuple juif, avec des droits égaux pour tous ses citoyens, indépendamment de la religion, de la race ou du sexe", a déclaré Meirav Eilon Shahar, émissaire d'Israël auprès des Nations unies et des organisations internationales à Genève.