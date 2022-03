Israël: la police se prépare à de nouvelles attaques terroristes dans les prochains jours

Le Mont du Temple et Jérusalem sont les points chauds les plus sensibles dans la période à venir

La police israélienne a estimé que d'autres attaques terroristes devraient avoir lieu avant même le Ramadan après avoir procédé à une évaluation de la situation, a rapporté mercredi soir le radiodiffuseur public Kan 11.

La police est arrivée à cette conclusion, à la lumière notamment des attentats de ces derniers jours.

Une source au sein de l'appareil sécuritaire a indiqué qu'"il n'y a pas de lien clair entre les attaques mais il est évident pour nous que quelque chose se passe. Nous assistons également à une hausse de l'incitation à la violence".

Selon la source, même après l'attaque de Beersheva, qui a fait quatre morts mardi, l'évaluation des services de sécurité indique que le Mont du Temple et Jérusalem sont les points chauds les plus sensibles dans la période à venir.

Six des terroristes qui ont perpétré les huit attentats du mois dernier ont une carte d'identité israélienne : cinq d'entre eux viennent de Jérusalem-Est et un du Néguev, tandis que les deux autres sont des Palestiniens de Cisjordanie.

La source a indiqué qu'il n'y a eu aucune mobilisation de renfort en Cisjordanie et à Jérusalem-Est, mais que cette situation sera réexaminée dans les prochains jours.

Israël a enterré mercredi quatre victimes d'une attaque perpétrée par un homme inspiré de l'idéologie du groupe Etat islamique (EI) à Beersheva, ville du Sud devenue témoin d'un des assauts les plus meurtriers ces dernières années dans le pays.

Deux hommes et deux femmes ont été tués mardi dans une attaque au couteau et à la voiture bélier dans la principale ville du désert du Néguev, où se concentre la minorité bédouine d'Israël. Deux autres femmes qui ont été blessées sont hospitalisées à l’hôpital local de Soroka et leur état est stable, selon le centre médical.