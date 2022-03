"Il est clair que l'Iran ne doit pas avoir d'armes nucléaires" (Blinken)

Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a déclaré dans une déclaration conjointe avec le Premier ministre Naftali Bennett qu'il l'avait informé de l'état des pourparlers nucléaires avec l'Iran.

Anthony Blinken a déclaré qu'"accord ou pas d'accord - nous continuerons à travailler avec les autres partenariats pour lutter contre les efforts de stabilité de l'Iran".

"Nous sommes confiants et unis sur la question de la menace posée par l'Iran, il est clair qu'il ne doit pas avoir d'armes nucléaires", a déclaré Anthony Blinken dans un communiqué.

Les deux dirigeants ont discuté, entre autres, de l'Iran, de la guerre en Ukraine et du renforcement des accords d'Abraham.

De son côté, Naftali Bennett a réitéré l'inquiétude d'Israël et d'autres pays quant à l'intention de retirer les Gardiens de la révolution de la liste des organisations terroristes - et a déclaré qu'il espérait que les États-Unis "entendraient les voix inquiètes" sur la question.

"Les Houthis, qui sont leurs mandataires, ont mené ce week-end une attaque horrible contre l'Arabie saoudite", a rappelé le Premier ministre israélien.

Dans son allocution d'ouverture, Naftali Bennett a évoqué le "sommet du Néguev", a déclaré que c'était un jour historique et a remercié Anthony Blinken et le ministre des Affaires étrangères Yair Lapid.

"Le Moyen-Orient change, et il change pour le mieux", a-t-il déclaré. "Nous cultivons des liens anciens et construisons de nouveaux ponts. Nous renouvelons l'ancienne paix et la rechargeons avec la nouvelle énergie des accords abrahamiques. Nous travaillons ensemble pour vaincre les anciennes forces des ténèbres, pour construire un nouvel avenir meilleur, plus radieux et incroyablement prometteur", a-t-il affirmé.

Il a également affirmé qu'Israël s'efforce "d'améliorer la vie" des Palestiniens en Cisjordanie et à Gaza.

"Bien que nous ne puissions pas tout résoudre, nous pouvons améliorer la vie des gens sur le terrain... Même si vous ne pouvez pas tout résoudre, cela ne signifie pas que vous ne pouvez rien faire", dit-il.

Concernant l'invasion de l'Ukraine par la Russie, M. Bennett a déclaré qu'Israël s'engage à tout faire "pour mettre fin à l'effusion de sang" et a souligné le soutien israélien au peuple ukrainien. Il a notamment rappelé qu'Israël fournit une aide humanitaire à l'Ukraine.

"Je suis fier de ce qu'Israël fait", a-t-il dit.