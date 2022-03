Cisjordanie: 3 Israéliens arrêtés pour avoir vandalisé des voitures palestiniennes

La police a retrouvé des graffitis indiquant "Le sang juif n'est pas bon marché"

La police israélienne a annoncé mercredi l'arrestation de trois Israéliens résidents dans le nord de la Cisjordanie après la découverte de plusieurs voitures vandalisées dans deux villages palestiniens.

Outre les dommages causés aux véhicules à Marda et Asira al-Qibliya, la police a retrouvé des graffitis indiquant "Le sang juif n'est pas bon marché", faisant apparemment référence aux attaques terroristes mortelles qui ont eu lieu à Hadera, Bnei Brak et Beersheva ces derniers jours.

Selon un communiqué de la police, les agents ont trouvé des preuves incriminantes en fouillant un véhicule transportant les suspects, dont deux sont mineurs.

Le tribunal de première instance de Jérusalem a prolongé la détention provisoire de deux des suspects jusqu'à vendredi, tandis que l'un des mineurs restera en détention jusqu'à jeudi.

Dans la foulée de l'attaque à Bnei Brak, perpétrée par un Palestinien du village de Yaabad, et qui a fait cinq morts, la police israélienne a dit se placer en mode "contre-terrorisme", et l'armée a déployé des renforts en Cisjordanie et multiplié les arrestations mercredi.

Dimanche à Hadera, deux policiers, dont une Franco-Israélienne, ont été tués dans une fusillade revendiquée par l'EI. Et la police israélienne a identifié les terroristes qui ont été abattus comme des agents arabes israéliens de l'EI venant d'Umm al-Fahm, ville arabe du nord d'Israël.

Le 22 mars, à Beersheva, quatre Israéliens ont été tués dans une attaque au couteau et à la voiture-bélier perpétrée par un enseignant condamné en 2016 à quatre ans de prison pour avoir planifié de se rendre en Syrie afin de combattre au sein de l'EI.

Mercredi matin, alors que les rumeurs se propageaient en Israël sur de possibles attaques à travers le pays, la police a annoncé aussi l'arrestation d'une personne de 18 ans à Rahat, dans le Néguev, soupçonnée d'être un membre de l'EI.