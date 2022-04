Dans une interview à Walla, Kaja Kallas a estimé qu'il est important que d'être "du bon côté de l'histoire"

La Première ministre estonienne Kaja Kallas estime qu'Israël devrait condamner plus fermement l'affirmation du président russe Vladimir Poutine selon laquelle il cherche à "dénazifier" l'Ukraine comme prétexte à l'invasion de la Russie.

Dans une interview accordée mercredi au site d'information Walla, Mme Kallas a refusé de critiquer la position prudente adoptée par Israël concernant la guerre en cours et ses tentatives de ne pas s'aliéner Moscou.

"Chaque pays décide de sa propre politique", dit-elle. "Je comprends que le président Zelensky ait demandé à votre Premier ministre d'être le médiateur, or vous ne pouvez pas être un médiateur si vous avez choisi un camp dans cette guerre, donc je comprends votre point de vue."

Mme Kallas a estimé qu'il est important d'être "du bon côté de l'histoire", soulignant cependant que ce n'était pas à elle de dire si Israël doit faire plus pour aider l'Ukraine.

La dirigeante estonienne a cependant souligné qu'il y a "une chose qui est très spécifique à Israël : le fait que Poutine utilise cet argument de 'dé-nazification'. Je pense que cela mine profondément les souffrances de votre peuple, et on pourrait plus vous entendre sur ce sujet, dire que ce n'est pas bien, car c'est vraiment jouer sur la souffrance que les Juifs ont enduré".