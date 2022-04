Israël: arrestation de quatre extrémistes soupçonnés d'avoir voulu perpétrer un sacrifice sur le Mont du Temple

Un chevreau, a priori destiné à être "sacrifié", a été retrouvé dans la maison d'un des suspects

Quatre Israéliens âgés d'une vingtaine d'années, soupçonnés de vouloir perpétrer un sacrifice sur le site du Mont du Temple à Jérusalem lors de la fête juive de Pessah qui commence vendredi, ont été arrêtés dans la matinée par la police.

Les suspects, qui résident à Jérusalem et en Cisjordanie, sont accusés d'avoir voulu "semer le trouble à l'ordre public".

La police a par ailleurs indiqué qu'un chevreau, a priori destiné à être "sacrifié", a été retrouvé dans la maison d'un des suspects.

Ces arrestations interviennent quelques jours après que le groupe extrémiste "Retour au Mont" a annoncé lundi sur Facebook qu'il offrirait une récompense à quiconque parviendrait à sacrifier un agneau sur le Mont du Temple, ainsi qu'à toute personne arrêtée en train de le faire.

Le groupe "Retour au Mont" prône notamment la construction d'un troisième temple juif sur le site qui a abrité les deux Temples bibliques.

Le Mont du Temple (esplanade des Mosquées pour les musulmans) est le site le plus sacré du judaïsme et le troisième site le plus sacré de l'islam.

Les Juifs sont autorisés à visiter l'enceinte, mais ne peuvent ni y prier ni y accomplir des rituels religieux, dans le cadre du statu quo convenu par Israël et les Palestiniens.

Un petit groupe d'extrémistes juifs a parfois tenté d'accomplir le sacrifice de la Pâque juive, prescrit par la Bible, sur le Mont du Temple. Mais la police a toujours arrêté les auteurs de ces actes, qui ne semblent pas avoir réussi à accomplir un sacrifice ces dernières années sur ce lieu saint sensible.