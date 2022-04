Israël: Isaac Herzog dit espérer rencontrer prochainement Mahmoud Abbas

Le président israélien a souligné que l'Etat hébreu continuera de préserver le statu quo sur le Mont du Temple

Le président Isaac Herzog a déclaré jeudi qu'il espérait bientôt rencontrer le président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, dans le contexte de tensions qui touche la région.

Au cours des dernières semaines, des terroristes - dont des Arabes israéliens et des Palestiniens de Cisjordanie - ont tué 14 personnes en Israël, dans la flambée de violence la plus meurtrière de ces dernières années. Ces attaques ont suscité des contre-mesures de la part des forces de sécurité israéliennes, notamment une série d'arrestations qui ont débouché sur des violences et des morts. Cinq Palestiniens, dont des terroristes, ont été tués lors d'opérations israéliennes en Cisjordanie au cours des dernières 24 heures.

"J'espère que les relations entre nous [Israël et les Palestiniens] continueront à se développer jusqu'à ce point [une rencontre entre Abbas et Herzog], mais tout événement de ce type nécessite d'abord une consultation avec le gouvernement", a-t-il déclaré dans une interview accordée jeudi à la radio de l'armée.

Le Premier ministre Naftali Bennett a déclaré à plusieurs reprises qu'il ne rencontrerait pas avec Abbas, bien que le ministre de la Défense Benny Gantz ait vu le chef de l'AP à la fin de l'année dernière.

Herzog a déclaré qu'il se félicitait de la condamnation par Abbas des récentes attaques terroristes à Tel-Aviv et à Bnei Brak, ajoutant que le leader palestinien "travaille avec nous sur différents fronts et il est important de continuer à les développer."

Les récentes violences se sont déroulées pendant le mois sacré musulman du Ramadan, qui est souvent une période de tension en Israël et en Cisjordanie, notamment sur le Mont du Temple de Jérusalem et à la mosquée Al-Aqsa.

Mercredi, le groupe terroriste Hamas a menacé Israël en raison des projets d'extrémistes juifs de procéder à des sacrifices rituels sur le Mont du Temple, affirmant qu'il ne le permettrait "à aucun prix", et les factions terroristes de Gaza ont appelé les Palestiniens de Cisjordanie à défendre la mosquée al-Aqsa contre les "agressions".

Les autorités israéliennes ont juré de mettre fin à toute tentative d'amener des animaux sacrifiés dans le complexe, comme elles l'ont fait dans les années passées.

Herzog a souligné que le statu quo religieux sur le Mont du Temple n'a pas changé, ajoutant qu'Israël l'a maintenu et continuera à le faire.

"Nous ne pouvons pas laisser des éléments extrémistes des deux côtés allumer et jouer avec ces feux, car ils ne font pas qu'augmenter les tensions, ils pourraient également conduire à des effusions de sang inutiles", a-t-il déclaré.