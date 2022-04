Un Palestinien affilié à l'État islamique arrêté pour trois meurtres à Jérusalem

Wassim Assayed, orginiaire de Hébron, est soupçonné d'avoir tué un couple d'Israélien dans leur maison en 2019

La police israélienne et le service de sécurité intérieure du Shin Bet ont arrêté, lors d'une opération conjointe, un terroriste originaire d'Hébron, soupçonné d'avoir assassiné Yehuda et Tamar Kaduri dans leur maison de Jérusalem en 2019.

L'homme, qui aurait prêté allégeance à l'Etat islamique, est également lié à une tentative de meurtre d'une jeune fille dans le quartier Armon Hanatziv de la capitale.

Il est par ailleurs soupçonné d'être responsable de l'attaque du mois dernier contre deux étrangers dans le quartier d'Arnona à Jérusalem.

En 2019, la police a reçu le signalement d'un couple retrouvé assassiné à son domicile dans le quartier d'Armon Hanatziv, une zone où de nombreux crimes nationalistes ont été commis par le passé.

Yehuda et Tamar Kaduri avaient été cruellement assassinés, la gorge tranchée. Le jour précédent, une jeune fille avait été attaquée et blessée au couteau dans le même quartier, et la police avait alors soupçonné que les attaques étaient liées.

Une enquête avait été ouverte, mais aucune arrestation n'avait été effectuée. Mais le mois dernier, deux ouvriers moldaves ont été attaqués au couteau dans leur appartement de Jérusalem.

Ivan Tarnowski avait été tué et son ami avait été blessé. A cette occasion, la police a trouvé des éléments qui ont fait avancer considérablement son enquête.

Quelques heures seulement après le meurtre, Wassim Assayed, un Palestinien originaire d'Hébron et âgé de 34 ans a été arrêté dans le nord de Jérusalem, alors qu'il tentait de franchir la barrière de séparation et de fuir vers le territoire contrôlé par l'Autorité palestinienne.

Assayed a été placé en détention alors qu'il était en possession d'un couteau et a été transféré dans les locaux du Shin Bet pour être interrogé, en raison de ses liens supposés avec l'État islamique et de son implication présumée dans des activités terroristes.