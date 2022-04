Israël lève le bouclage de la Cisjordanie et de Gaza après le premier jour de Pessah

La décision a été prise après une évaluation de la situation des forces de sécurité

L'armée israélienne a levé la fermeture des postes-frontières avec la Cisjordanie et la bande de Gaza imposée au début de la fête de Pessah, juste après minuit entre samedi et dimanche, ont indiqué des responsables.

La fermeture de la Cisjordanie et de la bande de Gaza a commencé à 16 heures vendredi et les responsables de la sécurité avaient convenu de se réunir samedi soir pour décider de la prolongation ou non de la fermeture pour toute la fête juive. La fête de Pessah a commencé vendredi soir et se termine à la fin de la semaine.

Les postes-frontières du nord de la Cisjordanie - qui ont été complètement fermés il y a une semaine en raison des récentes attaques commises par des terroristes de la région de Jénine - ont également rouvert plus tôt samedi pour permettre aux Arabes israéliens d'entrer.

Le bureau du ministre de la Défense, Benny Gantz, a annoncé la décision d'ouvrir les points de passage, à la suite d'une évaluation de la situation qu'il a menée avec de hauts responsables de l'armée et de la défense.

La fermeture, pratique courante pendant les fêtes juives, intervient dans un contexte de tensions accrues autour de la convergence des fêtes de Pessah et du Ramadan. Cette situation fait suite à la recrudescence des affrontements en Cisjordanie ces dernières semaines, les forces israéliennes ayant tenté de réprimer le terrorisme palestinien après une série d'attentats meurtriers.