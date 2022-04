Jérusalem: regain de tensions sur le Mont du Temple

Des centaines de jeunes ont jeté des pierres sur le site afin de "perturber l'ordre public"

La police israélienne a pénétré dans le complexe du Mont du Temple dimanche matin, alors que des centaines de Palestiniens ont tenté d'empêcher les visiteurs juifs de se rendre sur le lieu saint de la vieille ville de Jérusalem, deux jours seulement après d'importants affrontements.

Selon la police, des centaines de jeunes - dont beaucoup étaient masqués - stockaient des pierres qu'ils prévoyaient d'utiliser avec des barres de fer et des barricades de fortune pour provoquer des émeutes et tenter d'empêcher les non-musulmans de visiter le complexe.

La police a déclaré que les agents s'efforçaient d'éloigner les Palestiniens pour permettre aux visites d'avoir lieu. Neuf émeutiers ont été arrêtés.

"Parallèlement aux visites, la liberté de culte continuera à être pleinement préservée pour les fidèles sur le Mont du Temple", a indiqué la police dans un communiqué.

"La police israélienne continuera à agir contre les contrevenants à la loi et les émeutiers".

Les visites ont lieu juste après le début de la semaine de Pessah, au cours de laquelle de nombreux Juifs effectuent le traditionnel pèlerinage à Jérusalem. Les non-musulmans ne peuvent visiter le Mont du Temple qu'à certaines heures et n'ont pas le droit de prier sur le site, qui est le plus saint du judaïsme et le troisième plus saint de l'islam.

Ces incidents interviennent alors que se tiennent dimanche la messe de Pâques, des prières pour Pessah, la pâque juive, et pour le mois musulman de ramadan dans la Vieille Ville de Jérusalem, carrefour des trois religions monothéistes.

Dans un autre événement, cette fois aux abords de la Vieille Ville, des Palestiniens ont lancé des pierres vers des autocars, blessant légèrement sept Israéliens. La police qui a dit avoir arrêté deux Palestiniens.

Pendant la nuit, un groupe de Palestiniens sur le Mont du Temple a accroché une bannière du groupe terroriste Hamas, qui dirige la bande de Gaza.

Une centaine de Palestiniens ont été blessés vendredi lors d'affrontements avec des policiers israéliens sur le Mont du Temple, les premiers sur ce lieu depuis le début du ramadan.

De son côté, la police israélienne a fait état d'au moins trois blessés dans ses rangs. Et environ 400 personnes ont été arrêtées, selon le Club des prisonniers palestiniens.

Ces affrontements, qui sont les premiers cette année depuis le début du ramadan, coïncident avec le début de la fête juive de Pessah, et font suite à plusieurs semaines de tensions en Israël et en Cisjordanie.

Depuis le 22 mars, Israël a été frappé par quatre attaques, les deux premières menées par des Arabes israéliens liés à l'organisation jihadiste Etat islamique (EI) et dont les trois auteurs ont été tués par les forces israéliennes. Deux autres attaques ont été perpétrées dans la région de Tel-Aviv par des Palestiniens originaires du secteur de Jénine, en Cisjordanie.

Ces attaques ont coûté la vie à quatorze personnes en Israël.