Un partisan de l'État islamique inculpé pour le meurtre de trois personnes à Jérusalem

Wasim a-Sayed, originaire de Hébron, serait l'auteur de l'assassinat du couple Kaduri en 2019

Un partisan de l'État islamique a été inculpé lundi pour le meurtre de trois résidents de Jérusalem et les tentatives de meurtre de deux autres, au cours des trois dernières années.

La semaine dernière, la police a déclaré qu'elle soupçonnait Wasim a-Sayed d'être responsable du double homicide d'un couple de personnes âgées à Jérusalem en 2019, ainsi que du meurtre d'un travailleur étranger moldave le mois dernier.

Selon l'acte d'accusation soumis au tribunal de district de Jérusalem, a-Sayed, 34 ans, un Palestinien de la ville d'Hébron en Cisjordanie, a rejoint le groupe djihadiste Salafia Jihadia en 2011 et a prêté allégeance à l'État islamique en 2014.

Après sa libération d'une prison palestinienne en janvier 2019, il a décidé de mener des attaques contre des Juifs à Jérusalem, peut-on lire dans l'acte d'accusation.

Le document l'accuse du meurtre de Yehuda et Tamar Kaduri dans leur appartement de Jérusalem en janvier 2019, un crime que la police a eu du mal à élucider pendant des années.

L'enquête a également révélé qu'a-Sayed était responsable de la tentative de meurtre de l'adolescente Hadar Betzalel quelques jours avant le meurtre du couple Kaduri.

A-Sayed a été arrêté et placé en détention administrative israélienne, sans procès, pendant environ deux ans à un moment donné, après ces crimes en raison de son affiliation à l'État islamique, bien qu'il ne fût pas soupçonné au moment des meurtres de Kaduri.

Libéré en mars 2022, il a commis son nouveau meurtre quelques jours plus tard : le 20 mars, a-Sayed est entré illégalement en Israël et a cherché une cible dans le quartier d'Armon Hanatziv à Jérusalem. Il a finalement pénétré au hasard dans un immeuble d'habitation et dans la maison non verrouillée de plusieurs travailleurs étrangers endormis.

Croyant qu'ils étaient juifs, il les a poignardés dans leur sommeil, tuant Ivan Tarnovski, un travailleur étranger originaire de Moldavie, et blessant grièvement son colocataire.

A-Sayed a été arrêté quelques heures plus tard, alors qu'il tentait de franchir à nouveau la barrière de sécurité près de Jérusalem.

Selon l'acte d'accusation, toutes les activités terroristes d'a-Sayed découlaient de son soutien à l'État islamique.