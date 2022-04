Israël adhère à la Convention d'Istanbul réprimant les violences contre les femmes

Cet instrument oblige les gouvernements à adopter une législation réprimant la violence domestique

L'Union européenne a approuvé lundi l'adhésion d'Israël à la convention d'Istanbul sur la lutte contre la violence domestique et à l'égard des femmes.

La demande avait été formulée par le ministre de la Justice Gideon Saar.

La convention d'Istanbul est le premier traité international établissant des règles pour lutter contre la violence à l'égard des femmes et contre la violence domestique, et compte actuellement 35 États membres, dont l'Allemagne, la France et l'Italie.

Cet instrument adopté en 2011 oblige les gouvernements à adopter une législation réprimant la violence domestique et les abus similaires, y compris le viol conjugal et la mutilation génitale féminine.

"Reconnaissant la grande importance de la lutte contre la violence à l'égard des femmes et les violences domestiques, nous devons travailler pour parachever cette adhésion", a déclaré Gideon Saar.