La Jordanie félicite les émeutiers palestiniens du Mont du Temple

Selon des proches du gouvernement, la conduite d'Amman ne fait qu'attiser davantage les tensions à Jérusalem

Le ministre jordanien des Affaires étrangères a vigoureusement critiqué Israël lundi en raison des affrontements qui se déroulent actuellement sur le Mont du Temple à Jérusalem entre les forces de sécurité israéliennes et les fidèles musulmans.

S'adressant à une session du Parlement jordanien, Ayman Safadi a déclaré qu'il "salue chaque Palestinien et membre du Waqf [l'organisation soutenue par la Jordanie qui supervise le lieu saint] à Jérusalem qui jette des pierres sur les sionistes pour se défendre contre l'occupation israélienne".

Plus tôt dans la journée, le ministère jordanien des Affaires étrangères a convoqué l'ambassadeur israélien dans le royaume pour le réprimander au sujet de l'entrée de forces de sécurité israéliennes dans l'enceinte d'Al-Aqsa, dimanche, afin de permettre aux visiteurs juifs de se rendre sur le site.

Le bureau de Safadi a déclaré qu'il présenterait à l'ambassadeur adjoint Sami Abu Janeb une lettre exigeant qu'Israël cesse immédiatement toutes les "violations" à la mosquée.

Safadi a l'intention de convoquer dans les prochains jours une réunion à laquelle participeront des représentants des membres de la Ligue arabe, à savoir l'Égypte, l'Arabie saoudite, le Maroc, le Qatar, la Tunisie et l'Algérie, pour une discussion d'urgence concernant la situation à Jérusalem et l'"agression" d'Israël."

Suite à la convocation d'Abu Janeb, le ministre des Affaires étrangères Yair Lapid a tenu lundi une évaluation de la situation à son bureau avec des responsables diplomatiques sur les actions possibles à prendre en réponse, qui incluraient des "mesures sévères", selon le site d'information Ynet.

Des sources citées par Ynet ont déclaré que la conduite de Safadi ne faisait qu'attiser davantage les tensions à Jérusalem, affirmant qu'elle mettait "des vies en danger."

"Au lieu d'attiser les tensions, on attend du ministère jordanien des Affaires étrangères qu'il calme les choses et honore le caractère sacré de toutes les fêtes", ont déclaré les sources. "Il est dommage que les Jordaniens choisissent de regarder uniquement Israël et de ne pas condamner la conduite des émeutiers".