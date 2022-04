Selon le roi de Jordanie, "les actions d'Israël sur le Mont du Temple compromettent la paix"

Israël impute l'origine des violences à des éléments venus sur le site provoquer les forces de sécurité

Le roi jordanien Abdallah a déclaré que les mesures "unilatérales" d'Israël contre les fidèles musulmans à la mosquée al-Aqsa sur le Mont du Temple sapaient considérablement les chances de paix dans la région.

Selon les médias jordaniens, Abdullah a déclaré lors d'une conversation avec le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, que les "actes de provocation" dans l'enceinte de la mosquée violaient le statut juridique et historique des lieux saints.

Plus tôt, la Jordanie a convoqué le chargé d'affaires israélien et lui a remis une lettre de protestation exigeant la fin des "violations israéliennes illégales et provocatrices" sur le lieu saint à Jérusalem.

Depuis vendredi, de violents heurts entre policiers israéliens et manifestants palestiniens, sur et autour sur Mont du Temple, ont fait de nombreux blessés.

Israël a imputé l'origine des violences à des éléments perturbateurs venus sur le site provoquer les forces de sécurité.

Selon la police israélienne, les forces de l'ordre sont entrées sur le Mont du Temple afin de déloger des émeutiers et rétablir l'ordre.

"Le chargé d'affaires israélien à Amman a été convoqué lundi au siège du ministère des Affaires étrangères" où il a reçu "un message de protestation contre toutes les violations israéliennes illégales et provocatrices à la mosquée sainte d'al-Aqsa, a déclaré le ministère dans un communiqué.

Le gouvernement jordanien a également souligné "la nécessité de respecter le droit des fidèles à pratiquer leur religion librement et sans restriction", est-il ajouté.

Amman a fait porter dimanche la responsabilité de cette nouvelle escalade de la violence à Israël, le roi Abdallah II appelant l'Etat hébreu à "mettre fin aux mesures illégales et provocatrices qui mènent vers une plus grande escalade" des violences.

De son côté, le Premier ministre Naftali Bennett a réitéré l'engagement d'Israël en faveur de la liberté de culte pour les personnes de toutes confessions.