Israël: Naftali Bennett interdit la présence d'Itamar Ben Gvir à une marche nationaliste à Jérusalem

Le député d'extrême droite a indiqué qu'il comptait bien prendre part à ce rassemblement

Le bureau du Premier ministre Naftali Bennett a déclaré que le député d'extrême droite Itamar Ben Gvir ne pourra pas accéder à la Porte de Damas dans la Vieille Ville de Jérusalem, où des nationalistes juifs ont prévu d'organiser une marche, faisant craindre des affrontements avec les Palestiniens qui fréquentent cette place pendant le Ramadan.

La décision a été prise sur recommandation du ministre de la Sécurité publique Omer Barlev, du chef du Shin Bet Ronen Bar et du commissaire de la police israélienne Yaakov Shabtai.

"Je n'ai pas l'intention de laisser la petite politique mettre des vies en danger. Je ne permettrai pas à la provocation politique de Ben Gvir de mettre en danger les soldats de Tsahal et les officiers de la police israélienne", a déclaré M. Bennett dans un communiqué.

Itamar Ben-Gvir a toutefois indiqué qu'il comptait bien prendre part à ce rassemblement.

"Après avoir abandonné la police et les citoyens, Bennett s'est transformé en un dictateur qui porte atteinte à la liberté de mouvement des membres de la Knesset", s'est-il plaint, rappelant que les députés bénéficient de l'immunité parlementaire.

"S'il n'y a pas de cadre convenu pour la marche et pas de compromis entre la police et les organisateurs, j'ai l'intention de me rendre à la Porte de Damas, sans demander à Bennett, à Barlev, au Conseil de la Choura ou au Hamas", a affirmé le député dans un communiqué.

La police a déjà rejeté une demande de permis pour cette marche, prévue à 17 heures, en raison de son passage prévu par la Porte de Damas.

La marche est organisée après que des Palestiniens ont attaqué cette semaine des bus à l'extérieur de la Vieille ville, brisant des vitres et blessant des passagers, ainsi que des Juifs en châle de prière qui se rendaient au Kotel (Mur Occidental).