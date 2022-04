Israël va fournir à l'Ukraine des équipements de protection

Les ministres ukrainien et israélien de la Défense ont discuté des efforts pour mettre fin à la guerre

Après avoir longtemps refusé de fournir du matériel défensif à l'Ukraine, le ministre de la Défense Benny Gantz a déclaré mercredi qu'Israël allait fournir des casques et des gilets pare-balles aux services d'urgence de cette nation assiégée par l'invasion russe.

Benny Gantz s'est entretenu avec son homologue ukrainien, le ministre de la Défense Alexis Reznikov, suite à plusieurs demandes d'équipement de ce type, et l'a informé de la décision d'Israël, a indiqué son bureau dans un communiqué.

M. Gantz a "approuvé l'achat d'équipements de protection (...) qui seront transférés aux forces de secours et aux organisations civiles ukrainiennes", indique le communiqué.

Son bureau a ajouté que les casques et les gilets pare-balles qu'Israël a l'intention d'envoyer en Ukraine sont "en cours d'acquisition".

Jérusalem a d'abord examiné les demandes ukrainiennes d'équipement défensif en mars. Plus récemment, des images dévastatrices provenant de la banlieue de Kiev, à Boutcha, ont galvanisé de nombreux pays contre l'effort russe et ont conduit à un changement de ton marqué chez les politiciens israéliens.

Les dirigeants occidentaux se sont unis pour exprimer leur indignation lorsque des dizaines de corps ont été découverts dans les rues et dans des fosses communes de Bucha après que les troupes russes se soient retirées de la ville dévastée, mettant à nu les horreurs d'une guerre de 55 jours qui a tué des milliers de personnes.

Israël a évité de s'aligner trop étroitement sur l'un ou l'autre camp depuis que les troupes russes ont envahi l'Ukraine le 24 février. C'est l'un des rares pays qui entretient des relations relativement chaleureuses avec l'Ukraine, une démocratie occidentale, et la Russie.

Cependant, la rhétorique venant de Jérusalem a changé à la suite des rapports faisant état de massacres de civils par les Russes. Le ministre des Affaires étrangères, Yaïr Lapid, a même explicitement accusé la Russie de crimes de guerre plus tôt ce mois-ci, dans les commentaires les plus forts contre Moscou jusqu'à présent par un haut fonctionnaire israélien.

Le bureau de M. Gantz a déclaré mercredi que "le ministre de la défense souhaitait souligner qu'Israël se tient aux côtés des citoyens ukrainiens et qu'il est nécessaire de continuer à aider le pays et d'agir pour mettre fin à la guerre."

Israël a envoyé un paquet d'aide humanitaire de 100 tonnes à l'Ukraine et a construit un hôpital de campagne dans l'ouest du pays.

Le ministère de la Défense a déclaré que l'envoi de gilets pare-balles et de casques s'inscrivait "dans le cadre des vastes efforts humanitaires déployés par Israël, notamment la création d'un hôpital de campagne, l'absorption d'immigrants et de réfugiés, la fourniture de nourriture, d'aide humanitaire, d'assistance médicale et plus encore."