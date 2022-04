Un diplomate israélien accuse la Jordanie de jouer un "double-jeu" pour ménager sa population

"Ils nous disent que c'est ainsi qu'ils ménagent ceux qui demandent la rupture des liens avec Israël"

Un haut responsable diplomatique israélien a accusé mercredi la Jordanie de jouer un "double jeu" avec ses réponses aux récents troubles à Jérusalem, haranguant Israël en public tout en parlant plus raisonnablement derrière des portes closes.

"Ils nous disent que c'est la façon dont ils tiennent à distance ceux qui demandent à la Jordanie de rompre ses liens avec Israël", a déclaré le responsable diplomatique lors d'un briefing avec des journalistes israéliens.

Plus de la moitié de la population jordanienne est d'origine palestinienne, et son traité de paix de 1994 avec Israël est très impopulaire, en particulier pendant les périodes de violence entre Israéliens et Palestiniens.

La Jordanie a pris quelques mesures contre Israël ces derniers jours, même si elles sont largement symboliques. Amman a convoqué l'ambassadeur d'Israël pour le réprimander après que la police a pénétré à plusieurs reprises ces derniers jours sur le site de la mosquée Al-Aqsa, point névralgique, pour réprimer des émeutiers palestiniens.

La Jordanie a accusé Israël de violer le statu quo sur le site, en vertu duquel les musulmans sont autorisés à visiter et à prier, tandis que les juifs ne peuvent pas prier et ne peuvent visiter que pendant des plages horaires restreintes.

Israël insiste sur le fait qu'il est attaché au statu quo et qu'il préserve les droits des adeptes des trois religions à Jérusalem.

"Je suis prêt à accepter ce double jeu jusqu'à un certain point, mais la ligne a été franchie avec le discours du Premier ministre au parlement", a déclaré le fonctionnaire, faisant référence aux propos de Bisher Al-Khasawneh en début de semaine, dans lesquelles il a fait l'éloge des Palestiniens lançant des pierres sur les "sympathisants sionistes souillant la mosquée Al-Aqsa".