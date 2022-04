Selon le Shin Bet, autoriser Ben Gvir à se rendre à la porte de Damas aurait déclenché une guerre à Gaza

Une source de sécurité a estimé que les actions du sulfureux député "font le jeu du Hamas"

Les responsables de la sécurité ont averti mercredi qu'autoriser le député d'extrême droite Itamar Ben Gvir à défiler à la Porte de Damas, à Jérusalem, et dans le quartier musulman de la vieille ville dans le cadre d'une manifestation nationaliste aurait pu conduire à une "deuxième guerre avec Gaza".

Channel 12 a rapporté que lors des consultations de sécurité précédant l'événement non autorisé, le Shin Bet a exhorté le Premier ministre Naftali Bennett et les autres dirigeants présents à interdire l'accès de la zone au député du parti Sionisme religieux, indiquant que sa venue serait le "détonateur" de nouvelles tensions.

Bennett a ensuite interdit Itamar Ben Gvir de participer au rassemblement, invoquant des considérations de sécurité et la crainte de pertes humaines.

"L'arrivée de Ben Gvir est un détonateur, et un détonateur doit être désamorcé", aurait déclaré un responsable du Shin Bet lors de la réunion. "Ces provocations pourraient conduire à de nouvelles violences et à une escalade des tensions au point d'embraser toute la région."

Une source de sécurité a par ailleurs affirmé à Channel 12 que les actions du sulfureux député "font le jeu du Hamas", après que le groupe terroriste a déclaré plus tôt dans la journée qu'il avait son "doigt sur la gâchette" avant la marche.

Naftali Bennett a également déclaré que Ben Gvir et ses soutiens seraient interdits d'accès à la zone de la Porte de Damas, et d'entrer dans la vieille ville par cette voie. Contrairement à la marche annuelle du drapeau de la Journée de Jérusalem, leur événement de mercredi avait été organisé à la hâte et n'avait pas été approuvé par la police.

Des responsables ont également déclaré que l'exacerbation des tensions à Jérusalem pourrait entraîner des violences dans les villes mixtes d'Israël, comme cela s'est produit lors du conflit de mai dernier.

Ben Gvir est arrivé au point de départ de la marche mercredi, mais la police l'a empêché, ainsi que tous les manifestants présents, d'atteindre la Porte de Damas.

Les organisateurs de la manifestation avaient initialement prévu d'entrer dans la vieille ville par cette accès, directement dans le quartier musulman, et de continuer jusqu'au Mur des Lamentations.

S'ils avaient réussi, les marcheurs auraient été confrontés à une foule de fidèles musulmans, qui s'étaient massés dans la vieille ville dans les heures précédant la rupture du jeûne du Ramadan.