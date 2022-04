Les Emirats disent "apprécier" les mesures prises par Israël pour calmer la situation à Jérusalem

Les EAU avaient convoqué l'ambassadeur d'Israël pour protester contre "les attaques visant des civils"

Le ministre israélien des Affaires étrangères Yaïr Lapid s'est entretenu mercredi soir avec son homologue émirati, Abdullah Ben-Zayed, qui a dit apprécier les mesures prises par Israël pour calmer la situation à Jérusalem.

Les deux hommes ont discuté de la difficulté de faire face aux fake news anti-israéliennes diffusées dans le monde arabe, et ont convenu de continuer à travailler pour promouvoir la tolérance religieuse et la paix entre Israéliens et Arabes au Moyen-Orient.

Cet échange intervient après des heurts ce weekend entre émeutiers palestiniens et policiers israéliens sur le site du Mont du Temple à Jérusalem.

Israël qui dit absolument vouloir respecter le statu quo sur le site, a imputé l'origine des violences à des éléments palestiniens perturbateurs, désireux de vouloir en découdre avec les forces de l'ordre, et prétextant la venue de fidèles juifs sur le Mont du Temple comme une provocation.

Les Émirats arabes unis ont convoqué l'ambassadeur d'Israël en début de semaine pour protester contre "les attaques visant des civils" à Jérusalem et "les incursions" de la police sur le site, ce qui avait fortement déplu aux autorités israéliennes, qui se sont fortement rapprochées d'Abou Dhabi après les accords d'Abraham.