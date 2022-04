"Israël est prêt à prendre toute mesure nécessaire pour maintenir la sécurité de ses citoyens"

Le ministre israélien de la Défense Benny Gantz a tenu une réunion jeudi matin avec les dirigeants des communautés proches de la frontière avec la bande de Gaza suite à l'attaque à la roquette de la nuit dernière.

"Le ministre de la Défense a noté qu'avant la fête [de Pessah], les forces et la préparation dans la région ont été renforcées, et que la politique de réponse sévère à toutes les activités terroristes se poursuivra", a indiqué son bureau dans un communiqué.

Le ministre a indiqué aux dirigeants des communautés qu'"Israël est prêt à prendre toute mesure nécessaire pour maintenir la sécurité de ses citoyens."

"Le ministre de la Défense a remercié les chefs des conseils pour le soutien qu'ils apportent aux échelons politiques et sécuritaires... et a demandé de leur souhaiter, ainsi qu'à tous les habitants de la région, une fête heureuse et paisible", a encore souligné le communiqué.

Le maire de Sderot, Alon Davidi - la ville où une roquette s'est abattue la nuit dernière - et les dirigeants des conseils régionaux de Sha'ar Hanegev, Hof Ashkelon, Eshkol et Sdot Negev ont participé à la réunion.

Mercredi soir, une roquette, la seconde cette semaine, a été tirée depuis la bande de Gaza pour s'abattre dans un champ de la localité israélienne de Sdérot.

Dans la foulée, l'armée israélienne a mené une série de frappes dans le centre du territoire palestinien.