Israël: N. Bennett et plusieurs ministres discutent des mesures de sécurité pour la fin du Ramadan et les fêtes nationales

Les récents heurts sur le Mont du Temple à Jérusalem font craindre une escalade de violences dans la région

Le Premier ministre israélien Naftali Bennett s'est réuni mercredi avec des ministres de premier plan et d'autres responsables pour discuter des mesures de sécurité pour la fin du Ramadan et les fêtes nationales israéliennes de la Journée du souvenir (Yom Hazikaron) et de la Journée de l'indépendance (Yom Haazmaout) la semaine prochaine.

Parmi les participants à la réunion figuraient notamment le ministre des Affaires étrangères Yaïr Lapid, le ministre de la Défense Benny Gantz et le ministre de la Sécurité publique Omer Barlev.

Selon le radiodiffuseur public Kan, l'objectif de la réunion était également de passer en revue le dispositif de sécurité prévue par les célébrations, dans la soirée, de Laylat al-Qadr (Nuit du destin), qui marquent le moment où, selon la tradition musulmane, les premiers versets du Coran ont été révélés à Mahomet.

Des milliers de policiers seront déployés dans la Vieille ville de Jérusalem avant les prières musulmanes de ce soir et de demain sur le Mont du Temple.

Cette réunion intervient alors que des affrontements entre émeutiers palestiniens et policiers israéliens ont éclaté à la mi-avril sur le lieu saint, faisant craindre une nouvelle escalade de violences, un an après une guerre de 11 jours entre l'Etat hébreu et le Hamas, mouvement terroriste au pouvoir à Gaza.