Israël: 56 soldats et civils morts pendant leur service ou à la suite d'actes terroristes en un an

84 anciens combattants handicapés sont décédés à la suite de complications liées à des blessures

Cinquante-six soldats et civils ont été tués pendant leur service ou à la suite d'actes terroristes depuis la dernière Journée du souvenir (Yom Hazikaron) célébrée en Israël en 2021, selon les chiffres publiés vendredi par le ministère de la Défense.

Par ailleurs, 84 anciens combattants handicapés sont décédés à la suite de complications liées à des blessures subies pendant leur service.

Ces chiffres portent à 24.068 le nombre de personnes décédées alors qu'ils étaient en service ou à la suite d'actes terroristes depuis 1860.

Les chiffres annuels incluent tous les soldats et les policiers qui sont décédés pendant leur service au cours de l'année écoulée, notamment à la suite d'un accident, d'une maladie ou d'un suicide.

Une série d'attentats terroristes perpétrés dans des villes israéliennes en l'espace de quelques semaines fin mars et début avril ont coûté la vie à onze civils et trois policiers, soit la période la plus meurtrière depuis 2006.

Yom Hazikaron commencera mardi soir prochain en Israël avec le déclenchement d'une sirène qui retentira dans tout le pays pendant une minute.

Mercredi matin, une sirène de deux minutes retentira avant les cérémonies commémoratives nationales dans les 52 cimetières militaires d'Israël.

La Journée du souvenir est l'une des rares fêtes nationales non religieuses d'Israël, au cours de laquelle de nombreux Israéliens se rendent sur les tombes de leurs proches.