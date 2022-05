V. Zelensky a appelé N. Bennett pour discuter de la comparaison "scandaleuse" de Lavrov avec Hitler

Le président ukrainien a félicité le PM israélien pour le jour de l'indépendance

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré mercredi qu'il avait eu une "discussion fructueuse" avec le Premier ministre Naftali Bennett lors d'un appel téléphonique, avec qui il a évoqué les propos "scandaleux" du ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov qui a déclaré que le leader nazi Adolf Hitler avait du sang juif.

"J'ai tenu des négociations fructueuses avec le Premier ministre Naftali Bennett. Je l'ai félicité, ainsi que le peuple d'Israël, pour le jour de l'indépendance !", a affirmé Zelensky sur son compte Twitter, ajoutant qu'il avait mis Benett au courant de la lutte contre la Russie et "de la situation critique à Marioupol."

Plus tard, dans son discours nocturne au peuple ukrainien, Zelensky a déclaré que les deux dirigeants avaient également discuté des "propos scandaleux et totalement inacceptables" de Lavrov, selon Reuters.

Les liens entre Israël et la Russie se sont dégradés ces derniers jours après que M. Lavrov a affirmé qu'Adolf Hitler était d'origine juive, dans le but d'expliquer les tentatives de Moscou de "dénazifier" l'Ukraine, dont le président, M. Zelensky, est juif.

Le bureau de Bennett n'a pas donné de compte-rendu immédiat de la conversation. L'appel a eu lieu alors qu'Israël célèbre le 74e anniversaire de son indépendance.

Bien que Bennett ait essayé à un moment donné de servir de médiateur entre l'Ukraine et la Russie, les liens entre Zelensky et Bennett se sont tendus à cause des accusations selon lesquelles Israël ne soutenait pas suffisamment l'Ukraine et ne critiquait pas assez la Russie.

Israël a toutefois changé d'attitude ces derniers jours après la diffusion des preuves de massacres perpétrés par la Russie et les récents propos antisémites de Lavrov.

Cette semaine, plusieurs sources ont indiqué que des responsables israéliens étaient prêts à discuter d'une extension de l'aide à l'Ukraine, avec notamment la fourniture d'équipements militaires défensifs jusqu'à présent refusés par Jérusalem.