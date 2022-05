Israël: le Président Isaac Herzog rend hommage à 120 soldats et officiers d'exception de Tsahal

"Nous avons vu des héroïnes et des héros dans les services de sécurité qui veillent sur nous jour et nuit"

Le président israélien Isaac Herzog a organisé jeudi, dans sa résidence officielle, la cérémonie annuelle de la fête de l'indépendance au cours de laquelle il a remis des distinctions à 120 soldats et officiers de l'armée israélienne issus de diverses unités militaires.

Lors de cet événement annuel qui se tient à la résidence du président à Jérusalem, les dirigeants israéliens remettent des distinctions d'excellence aux troupes, tout en évoquant les souvenirs de leur propre service militaire.

Le chef d'état-major de Tsahal, Aviv Kohavi, ainsi que d'autres personnalités militaires de haut rang, anciennes et actuelles, ont participé à l'événement qui s'est tenu dans la matinée.

"Il se passe tellement de choses positives ici. Même au cours de l'année dernière, qui n'a pas été facile, nous avons vu des héroïnes et des héros dans les domaines de la médecine, de l'aide sociale, de l'éducation et dans tant d'autres institutions, confrontés à la crise du Covid", a déclaré Isaac Herzog aux soldats.

"Frères et sœurs, cette année, nous avons également vu des héroïnes et des héros, dans les Forces de défense israéliennes, au Mossad et au Shin Bet, dans la police israélienne, dans les services pénitentiaires, et dans les services d'urgence et de secours, qui nous gardent en sécurité, jour et nuit", a-t-il ajouté.

"Ces dernières semaines, Michal (sa femme) et moi avons consolé des familles endeuillées par la vague de terrorisme qui nous frappe, des familles qui nous ont impressionnés et émus ", a-t-il encore dit.

"Vous êtes notre véritable fierté. Je vous salue", a-t-il dit aux 120 soldats. "J'ai lu vos histoires. J'ai été ému par vos histoires. Vraiment, par chacune d'entre elles. Vous êtes ici grâce à qui vous êtes, et grâce à qui nous sommes - grâce à vous ! Je vous remercie infiniment ! Je vous adresse la même gratitude, chers parents et familles. Nous sommes fiers de vos enfants, et nous nous réjouissons avec vous", a déclaré Isaac Herzog, qui dirigeait pour la première cette cérémonie, en qualité de président.